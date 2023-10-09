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        Bjelica fesih görüşmeleri için Trabzon'a geliyor

        Trabzonspor,büyük umutla yola çıkılan yeni sezonda yaşanan istikrarsızlık ve puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Nenad Bjelica ile düşündüğü ayrılığı resmiyete döküyor. Ülkesinde olan Hırvat hoca bugün Trabzon´a gelerek tazminat görüşmeleri için masaya oturacak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:55
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        Bjelica fesih görüşmeleri için Trabzon'a geliyor
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        Trabzonspor,büyük umutla yola çıkılan yeni sezonda yaşanan istikrarsızlık ve puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Nenad Bjelica ile düşündüğü ayrılığı resmiyete döküyor. Ülkesinde olan Hırvat hoca bugün Trabzon´a gelerek tazminat görüşmeleri için masaya oturacak. 

        Süper Lig´de 2 sezon önce gelen şampiyonluk sonrası baş gösteren dalgalı sürecin ardından yaşanan başkan ve teknik direktör değişimi istikrar sağlamaya yetmedi. Abdullah Avcı´dan sonra Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu´na teslim edilen takımın başına gelen Nenad Bjelica´nın da kayıplara çare olamaması nedeniyle ayrılık kararı alındı.

        TAZMİNATTA İNDİRİM YAPILMASI İSTENDİ

        Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından düğmeye basan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 8 haftada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Hırvat hocanın gönderilmesini istedi. Milli ara nedeniyle ülkesine giden Bjelica ile avukatlar kanalıyla fesih tazminatında anlaşma sağlanmaya çalışıldı. Trabzonspor'la gelecek sezon sonuna kadar yılda 1 milyon 600 bin Euro'uk anlaşması bulunan Hırvat hocaya tazminatta indirime gitmesi için teklif yapıldı. 

        BJELICA İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

        Ücret konusunda tarafların uzlaşamaması üzerine Nenad Bjelica Trabzon´a gelerek yönetimle yüz yüze görüşme kararı aldı. Bjelica'ın kente ayak basmasının ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas sorumluluğunda sözleşme fesih görüşmeleri için masaya oturulacak. Tazminat şartlarında tarafların uzlaşması durumunda ayrılık duyurulacak. 

        DOĞAN VE AVCI'NIN ANLAŞMASI RESMİYET KAZANACAK

        Trabzonspor´da Bjelica ile ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından yeni teknik direktör olması beklenen Abdullah Avcı ile masaya oturulacak. Taraftarların da geri dönmesini istediği takımın son şampiyon hocasıyla başkan Ertuğrul Doğan arasında yapılan sözlü anlaşma resmiyet kazanacak. Bjelica ayrılığının bugün kesinleşmesi halinde Abdullah Avcı´nın geri dönüşü duyurulacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-10-09 13:53:44

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