Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Futbol adamlarından Trabzonspor'a 'yerlinin yerlisi' hoca talebi

        TrabzonsporluFutbolAdamları Derneği (TSFAD), Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş´ı örnek göstererek, camianın içerisinden yetişen bir teknik adamın Nenad Bjelica ile ayrılık sonrası takımın başına geçmesini talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol adamlarından Trabzonspor'a 'yerlinin yerlisi' hoca talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TrabzonsporluFutbolAdamları Derneği (TSFAD), Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş´ı örnek göstererek, camianın içerisinden yetişen bir teknik adamın Nenad Bjelica ile ayrılık sonrası takımın başına geçmesini talep etti.

        Trabzonspor´da teknik direktör Nenad Bjelica ile başarıya ulaşılamaması üzerine yolların ayrılması kararı verildi. Hırvat hoca ile bir yandan ayrılık görüşmeleri yapılırken, diğer yandan takımın eski hocası Abdullah Avcı geri dönmek için ayrılığın resmileşmesini bekliyor. Bordo-mavili takımdaki süreci yakından takip eden TSFAD Yönetim Kurulu, Trabzonspor´a çağrıda bulunarak başarıya ulaşılması için 'yerlinin yerlisi' bir hocanın tercih edilmesini önerdi.

        TSFAD´dan yapılan yazılı açıklamada, Avcı ve Bjelica dönemindeki son 2 sezonda yapılan transferlerin kulübü maddi zarara uğrattığı belirtildi. 2 hoca dönemindeki saha sonuçlarının camiayı yaşattığı manevi zararın hatırlanması istenirken, takımın başına geçirilecek hocanın Trabzon dışında aranmaması gerektiği ifade edildi.

        "8 ŞAMPİYONLUĞUN 7'Sİ TRABZONLU TEKNİK ADAMLARLA YAŞANDI"

        Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği'nden yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş´ın kendi bünyesinde yetiştirdiği teknik adamlarla başarıya ulaştığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Trabzonspor´un geçmişine bakıldığında 8 şampiyonluğun 7´sini Trabzonlu teknik adamlarla yaşamıştır. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray´a baktığımızda kendi bünyesinden yetişen teknik adamları takımlarının başına getirmiştir. Beşiktaş Sergen´le şampiyonluk yaşamış, Galatasaray Okan Buruk´la şampiyonluk yaşamış, Fenerbahçe´nin İsmail Kartal´a güvenerek bugün yaşattıkları ortadadır. Tüm bu gerçeklerden yola çıktığımızda 1100 antrenörün var olduğu Trabzon´da, Trabzonspor takımının başına mutlaka yerlinin yerlisini getirmenin doğru olacağını belirtmek isteriz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Akçaabat'ta bitki üretim serasında iklime bağlı kalmadan üretim yapılıyor
        Akçaabat'ta bitki üretim serasında iklime bağlı kalmadan üretim yapılıyor
        Trabzon Üniversitesi turizm konusunda polislere eğitim verdi
        Trabzon Üniversitesi turizm konusunda polislere eğitim verdi
        Bjelica fesih görüşmeleri için Trabzon'a geliyor
        Bjelica fesih görüşmeleri için Trabzon'a geliyor
        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı
        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı
        Türk somonu DKİB tarafından Çin'de tanıtılacak
        Türk somonu DKİB tarafından Çin'de tanıtılacak
        Taraftardan Trabzonspor yönetimine `Bjelica gitsin´ desteği
        Taraftardan Trabzonspor yönetimine `Bjelica gitsin´ desteği