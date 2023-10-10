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        Kamyonete silahlı saldırıda yaralandı

        TRABZON'unAkçaabatilçesinde Hüseyin Şimşek, kamyonette Halil T. ile Hamdi T.´nin silahlı saldırısında yaralandı. Şimşek hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı. Şimşek ile şüpheliler arasında daha önce para meselesinden tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:58 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:00
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        Kamyonete silahlı saldırıda yaralandı
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        TRABZON'unAkçaabatilçesinde Hüseyin Şimşek, kamyonette Halil T. ile Hamdi T.´nin silahlı saldırısında yaralandı. Şimşek hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı. Şimşek ile şüpheliler arasında daha önce para meselesinden tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

        Olay, ilçenin Nefsipulathane Mahallesi Hamam Çimeni İş Merkezi önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Halil T. ile Hamdi T. iş merkezi önünde bulundukları sırada 61 DD 706 plakalı kamyonet içerisinde bulunan Şimşek´e tabanca ile ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şimşek, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bir tabanca bulunurken kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında çevredeki araçlar ve iş yerlerine çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi. Şimşek ile şüpheliler arasında daha önce para meselesinden tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

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