Trabzonspor´da Nenad Bjelica resmen ayrıldı

Trabzonspor´da kötü gidişat nedeniyle ayrılık görüşmelerinin yapıldığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Süper Lig´de geçen sezonun 30´uncu haftasında Trabzonspor´un başına geçen teknik direktör Nenad Bjelica ile kötü saha sonuçları nedeniyle yollar ayrıldı. Geçen sezon dahil toplam 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Hırvat hocanın ayrılığının detayları açıklandı.

Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin ücret alan Nenad Bjelica'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bjelica'nın bu yılı kapsayan tüm alacakları ödeneceği belirtilirken, gelecek sezonu kapsayan ücreti ise ödenmeyecek.

Adana Demirspor maçı sonrası ayrılık kararı alınan Nenad Bjelica bu sezon ligde çıktığı 8 müsabakada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet almıştı.