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        Trabzonspor´un yabancı hocaları aynı kaderi paylaşıyor

        Trabzonspor´dateknik direktör Nenad Bjelica ile başarı sağlanamaması üzerine yollar ayrıldı. Bjelica´nın Trabzonspor ile birlikteliği, bordo-mavili takımda geçmişte görev alan yabancı teknik adamlar gibi uzun ömürlü olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:00
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        Trabzonspor´un yabancı hocaları aynı kaderi paylaşıyor
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        Trabzonspor´dateknik direktör Nenad Bjelica ile başarı sağlanamaması üzerine yollar ayrıldı. Bjelica´nın Trabzonspor ile birlikteliği, bordo-mavili takımda geçmişte görev alan yabancı teknik adamlar gibi uzun ömürlü olmadı.

        Trabzonspor´da geçen sezonun 30´uncu haftasında göreve başlayan Nenad Bjelica ile yeni sezonda yaşanan istikrarsızlık nedeniyle ayrılık kararı alındı. Bordo-mavili kulüple 2 buçuk yıllık sözleşmesi bulunun Hırvat hoca ile ayrılık resmiyete döküldü.18 Nisan'da Trabzonspor'a imza atan Bjelica'nın Trabzonspor'daki yolculuğu 177 gün sürdü. 

        YABANCI HOCALAR AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

        Süper Lig´e çıktığı 1974 yılından bu yana 45 farklı teknik direktörle çalışan bordo-mavili takımın ilk Hırvat hocası olan Bjelica, geçmişte görev alan 11 yabancı hocayla aynı kaderi paylaştı. Bordo-mavili takımda kurulduğu günden bu yana başarılı ve istikrar en fazla yerli hocalarla sağlanırken, geçmişte görev alan çalıştırıcıların takımdaki ömrü fazla uzun sürmedi.

        EN UZUN SÜRE ÇALIŞAN YABANCI HOCANIN ÖMRÜ 80 MAÇ

        Trabzonspor´un ilk yabancı teknik adamı Jürgen Sundermann, 1985-86 yıllarında takımı çalıştırarak 26 maça çıkarken, 1988-89´da göreve gelen Werner Biskup yalnızca 4 resmi maçta görev aldı. 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında göreve gelen Urbain Braems 80 maç ile Trabzonspor´da en uzun süre çalışan yabancı teknik adam oldu. Bordo-mavili takımı yöneten hocalardan 1992-93 yıllarında Georges Leekens 43, 1998-99´da Gordon Milne 36 müsabakada görev aldı. 2001-02 sezonunda takımın başına geçen Hans-Peter Briegel 26 maç yönetirken, 2006 yılının sonundan göreve başlayan Sebastiao Lazaroni´nin ömrü UEFA elemeleri dahil toplam 6 müsabaka oldu. 2009-10 yılında A takımın başına geçen Hugo Broos 15 maç, 2005-06 ve 2014-15´te Vahid Halilhodzic 42, 2015-16´da Shota Arveladze 15, Eddie Newton da 9 maçta takımı yönetti.

        BJELICA MACERASI DA UZUN SÜRMEDİ

        Trabzonspor´un son yabancı teknik direktörü olan Nenad Bjelica, nisan ayında başına geçtiği takımda resmi olarak 5 ay 24 günlük süre geçirebildi. Bu süre zarfında kariyerinin en kısa süren teknik adamlığını yaşayan Hırvat hoca, 2022-23 sezonunun 30´uncu haftasında göreve başladıktan sonra 8, 2023-24 sezonunda da 8 müsabaka yönetti. Trabzonspor´un 12´nci yabancı hocası olan Bjelica, bordo-mavili takımda Werner Biskup, Sebastiao Lazaroni, Eddie Newton, Shota Arveladze ve Hugo Broos´tan sonra ömrü en kısa olan teknik adamlar arasında yerini aldı.

        OYUNCULARLA SAĞLIKLI BAĞ KURAMADI

        Süper Lig'de çıktığı toplam 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Bjelica hiç beraberlik almazken, deplasmanda yaşadığı kayıplar Trabzonspor kariyerinin sonunu hazırladı. Göreve başladığı günlerde, 3 hoca değişikliğinin yaşandığı bordo-mavili takımın durumunu 'mental olarak yıkıma uğramış' olarak tanımlayan Bjelica, düzen kurmak ve otoritesini sağlamak için kendi kurallarını getirdi. Hırvat hoca döneminde 16 yeni transferin yapıldığı takımda istediği istikrarı sağlayamayan Bjelica, iletişim hataları ve otoriter tavırları nedeniyle oyuncularla sağlıklı bağ kuramadı. Kendisini kazanmayı seven bir antrenör olarak tanımlayan ve oyunculara çalışma azmine göre şans veren Bjelica, altyapıda potansiyeli olduğuna inandığı bazı gençleri A takımla birlikte çalıştırdı.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-10-12 11:57:54

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