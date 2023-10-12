Trabzonspor´da Abdullah Avcı boş sözleşmeye imza attı Trabzonspor´dateknikdirektör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile resmi olarak anlaşıldı. Bordo-mavili takımın son şampiyon hocası boş sözleşmeye imza atarak camiaya geri döndü.

Trabzonspor´dateknikdirektör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile resmi olarak anlaşıldı. Bordo-mavili takımın son şampiyon hocası boş sözleşmeye imza atarak camiaya geri döndü.

Süper Lig´de Nenad Bjelica ile hedeflenen başarıyı yakalayamayan Trabzonspor, Hırvat hoca ile yolları ayırdı. Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası kesinlik kazanan ayrılık resmiyete dökülürken Abdullah Avcı ile prensip anlaşması yapılmıştı. Bjelica´nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Avcı ile yeni birliktelik resmiyete döküldü. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile masaya oturan teknik adam, ikinci kez görev yapacağı Trabzonspor'un hocası olarak resmi sözleşmeyi imzaladı.

BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1´i Lig ve 2´si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı´ya hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.