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        Abdullah Avcı: Yeni gelmedim, geri geldim

        Trabzonspor´da yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, "10 Kasım´da 3 sene olacak. Yeni gelmedim, geri geldim. Ekibimle beraber yüksek enerjiyle tekrar start vereceğiz. Burada güzel şeyler yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:45
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        Abdullah Avcı: Yeni gelmedim, geri geldim
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        Trabzonspor´da yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, "10 Kasım´da 3 sene olacak. Yeni gelmedim, geri geldim. Ekibimle beraber yüksek enerjiyle tekrar start vereceğiz. Burada güzel şeyler yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

        Trabzonspor´da geçen sezon ayrılan ve 7 ay sonra Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun talebiyle yeniden masaya oturulan teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takıma geri döndü. Nenad Bjelica ile ayrılığın resmileşmesinin ardından İstanbul´da başkan Doğan ile resmi sözleşme imzalayan Avcı, teknik ekibiyle birlikte kente geldi. Havalimanında taraftar gruplarının pankart ve çiçeklerle karşıladığı Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

        "DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN DEVAM EDECEĞİZ"

        Bıraktığı yerden daha iyisini yapmak için geri döndüğünü söyleyen Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular yaşıyorum. Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa bulunmak istiyoruz, bulunmak en temel duygu ve düşüncemiz. Özellikle Ertuğrul Doğan´a ve yönetim kuruluna bu nazik davetleri için, bana verdikleri süreç için hepsine teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz" dedi.

        "GÜZEL ŞEYLER YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Gelecek hafta basın toplantısı düzenleyeceğini belirten Avcı, "Önümüzdeki hafta başında siz basın mensuplarıyla aklınıza gelebilecek her şeyi sorabileceğiniz basın toplantımızı yapıp ekibimle beraber yüksek enerjiyle tekrar start vereceğiz. Burada güzel şeyler yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz umarım" diye konuştu.

        "GÜZEL DUYGULAR YAŞADIK"

        Trabzonspor taraftarlarının sevgisi ve desteğini değerlendiren Avcı, "10 Kasım´da 3 sene olacak. Hep güzel şeyler hissettirdiler, güzel duygular yaşadık. Bunların daha iyisini hep beraber samimi şekilde sizlerin de katkılarıyla taraftarımızı katkılarıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız. Herkese bu samimiyetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Avcı, kendisini bekleyen araca taraftarların tezahüratları eşliğinde binerek tesislere hareket etti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Abdullah Avcı´nın havalimanında yaptığı açıklamalar

        -Abdullah Avcı ve taraftarlar

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

        2023-10-12 15:41:43

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