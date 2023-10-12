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        Abdullah Avcı yeniden bordo mavili takımla idmanda

        Trabzonspor´daNenad Bjelica ayrılığı sonrasında görevine geri dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:05 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:10
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        Abdullah Avcı yeniden bordo mavili takımla idmanda
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        Trabzonspor´daNenad Bjelica ayrılığı sonrasında görevine geri dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig´in 9´uncu haftasında teknik direktör değişikliği yaşanan Trabzonspor´da, Nenad Bjelica´nın yerine takımın başına geçen Abdullah Avcı eski öğrencileriyle yeniden buluştu. Öğle saatlerinde kente gelen teknik adam, Alanyaspor maçı hazırlıklarıyla ikinci dönemindeki ilk idmanına çıktı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 18.00´de müsabakanın hazırlıklarına başlayan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu yaptı. Koordinasyon çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Trabzonspor´da ülkelerinin milli takımlarında olan futbolcuların yanı sıra tedavisi devam eden Orsic ile bireysel çalışma yapan Pepe takım idmanında yer almadı.

        Trabzonspor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

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