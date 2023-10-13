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        Fanatik Trabzonspor taraftarı Münevver Taflan´a doğum günü sürprizi

        Trabzonspor,kenttebordo-mavili takım sevgisiyle tanınan Münevver Taflan´a doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastası kesilen Taflan´a çiçek, forma ve mont hediye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:35
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        Fanatik Trabzonspor taraftarı Münevver Taflan´a doğum günü sürprizi
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        Trabzonspor,kenttebordo-mavili takım sevgisiyle tanınan Münevver Taflan´a doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastası kesilen Taflan´a çiçek, forma ve mont hediye edildi.

        Trabzonspor Kulübü, 60 yaşına giren yürüme engelli Münevver Taflan´a kentin Kahramanmaraş Caddesi'nde adı yazılı özel bankta doğum günü sürprizi yaptı. Trabzonspor´un kadın futbol takımı oyuncularının getirdiği pastanın üzerindeki mumları üfleyen Münevver Taflan´a ayrıca bordo-mavili kulüp tarafından çiçek, mont ve isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği doğum günü kutlamasında Taflan, "Çok mutluyum Trabzonspor 2´nci sefer doğum günümü kutladı. Ahmet Suat Özyazıcı ve yabancı hoca daha önce doğum günümü kutlamıştı. Allah razı olsun hepsinden. 5 sene şampiyonluk gördüm. 3 şampiyonluğa yürümeye yeni başladığım için gidemedim. En son şampiyonluğu Mehmet Ali Yılmaz zamanında yaşadım" dedi.

        "İNŞALLAH 5 ŞAMPİYONLUK DAHA GÖRECEK"

        Trabzonspor Yönetim Kurulu Basın Danışmanı Murat Taşkın, "Münevver´in Trabzonspor´un sadece bir futbol takımı olmadığını biliyoruz. Trabzonspor bu şehir için bir kimliktir. Bu kimliğin önemli parçalarından biri de Münevver´dir. Münevver´i Trabzon´da tanımayan bilmeyen yoktur. Uluslararası alanda da Münevver´i tanıyanlar var. Biz bütün değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Münevver´de bunlardan bir tanesidir. Münevver 5 şampiyonluk gördüğünü ifade ediyor. İnşallah 5 şampiyonluk daha görecek" diye konuştu. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Caddeden görüntüler

        -Münevver Taflan'ın bankta oturduğu görüntüleri

        -Pasta ve hediye sürprizinden görüntüler

        -Toplu fotoğraflar görüntüler

        -Açıklamalar

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR

        2023-10-13 13:29:05

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