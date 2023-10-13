Fanatik Trabzonspor taraftarı Münevver Taflan´a doğum günü sürprizi

Trabzonspor,kenttebordo-mavili takım sevgisiyle tanınan Münevver Taflan´a doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastası kesilen Taflan´a çiçek, forma ve mont hediye edildi.

Trabzonspor Kulübü, 60 yaşına giren yürüme engelli Münevver Taflan´a kentin Kahramanmaraş Caddesi'nde adı yazılı özel bankta doğum günü sürprizi yaptı. Trabzonspor´un kadın futbol takımı oyuncularının getirdiği pastanın üzerindeki mumları üfleyen Münevver Taflan´a ayrıca bordo-mavili kulüp tarafından çiçek, mont ve isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği doğum günü kutlamasında Taflan, "Çok mutluyum Trabzonspor 2´nci sefer doğum günümü kutladı. Ahmet Suat Özyazıcı ve yabancı hoca daha önce doğum günümü kutlamıştı. Allah razı olsun hepsinden. 5 sene şampiyonluk gördüm. 3 şampiyonluğa yürümeye yeni başladığım için gidemedim. En son şampiyonluğu Mehmet Ali Yılmaz zamanında yaşadım" dedi.

"İNŞALLAH 5 ŞAMPİYONLUK DAHA GÖRECEK"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Basın Danışmanı Murat Taşkın, "Münevver´in Trabzonspor´un sadece bir futbol takımı olmadığını biliyoruz. Trabzonspor bu şehir için bir kimliktir. Bu kimliğin önemli parçalarından biri de Münevver´dir. Münevver´i Trabzon´da tanımayan bilmeyen yoktur. Uluslararası alanda da Münevver´i tanıyanlar var. Biz bütün değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Münevver´de bunlardan bir tanesidir. Münevver 5 şampiyonluk gördüğünü ifade ediyor. İnşallah 5 şampiyonluk daha görecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Caddeden görüntüler

-Münevver Taflan'ın bankta oturduğu görüntüleri

-Pasta ve hediye sürprizinden görüntüler

-Toplu fotoğraflar görüntüler

-Açıklamalar

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR

2023-10-13 13:29:05