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        Trabzonspor, Alanyaspor´a çift idmanla hazırlanıyor

        Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:32 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:35
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        Trabzonspor, Alanyaspor´a çift idmanla hazırlanıyor
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        Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

        Süper Lig´in 9´uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yapılan çift idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanan bordo-mavili futbolcular, iki çalışma yaptı. Sabah idmanında dinamik ısınma, denge ve salonda kuvvet çalışması yapılırken, akşam idmanında teknik ısınma, 5'e 2 oyun, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi. 

        Trabzonspor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-10-13 20:31:39

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