Trabzonspor, Alanyaspor´a çift idmanla hazırlanıyor

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Süper Lig´in 9´uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yapılan çift idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanan bordo-mavili futbolcular, iki çalışma yaptı. Sabah idmanında dinamik ısınma, denge ve salonda kuvvet çalışması yapılırken, akşam idmanında teknik ısınma, 5'e 2 oyun, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi.

Trabzonspor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-10-13 20:31:39