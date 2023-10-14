Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisine devam edildi

Trabzonspor,ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önceki gün çift idmanla başlayan çalışmalar bugün tek idman olarak devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de antrenman yapan oyuncular, pas, koordinasyon, 5´e 2, sonuçlandırma çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.