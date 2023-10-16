Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor; bir çift 14 bin yumurta bırakıyor

        KARADENİZ'dedadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadele sürdürülüyor. Ancak tüm çabalara rağmen popülasyonunda ciddi artış görülen istilacı böceğe ilişkin Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, "Bir çift kahverengi kokarca böceği ile çocukları, sezonda 14 bin tane yumurta bırakıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor; bir çift 14 bin yumurta bırakıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARADENİZ'dedadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadele sürdürülüyor. Ancak tüm çabalara rağmen popülasyonunda ciddi artış görülen istilacı böceğe ilişkin Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, "Bir çift kahverengi kokarca böceği ile çocukları, sezonda 14 bin tane yumurta bırakıyor" dedi.

        Dünya fındık üretimi ile pazarının büyük kısmını elinde bulunduran, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Karadeniz Bölgesi'nde; bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için tehdit oluşturuyor. 7 yıl önce Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan ve Türkiye'de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol katediyor. Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadele kapsamında etkin rol oynayacak, Çin'den ithal edilen 30 bini aşkın 'samuray arı', bu yıl Artvin'de doğaya salındı. Tarımda yıllık 5 milyar liralık zarara yol açtığı da saptanan istilacı böceğin yok edilmesi için biyolojik mücadelenin yanı sıra kimyasal ve mekanik mücadele (elle toplanarak imha edilmesi) de sürdürülüyor. Havaların soğuması ile kışlığa geçen böcek, kırsal ile kentteki evlere de dadanarak hayatı olumsuz etkiliyor. Popülasyonunda ciddi artış gözlemlenen istilacı böcek türü yayılımını devam ettirirse, gelecek yıl fındığa yüzde 80 oranında zarar vermesi öngörülüyor.

        'BİZİ BİR FELAKET BEKLİYOR OLABİLİR'

        UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, "Kahverengi kokarca, 7 yıl önce Gürcistan'dan ülkeye girdi. Bu böcek, dünyada tarıma en çok zarar veren böcek türü. Acil önlemler almamız gerekiyor. Çünkü bu yıl insanlarımız gördü, aşırı derecede görülmeye başlandı. Kışlığa çekiliyor, evlere kadar giriyor. Bununla ilgili mekanik mücadele yapılabilir ki; o da 'Gördüğün yerde yok et' sloganı ile bundan 6-7 yıl önce broşürler hazırlayıp, okullara, camilere astığımız uygulama. O zaman popülasyon bu kadar çok değildi. Şimdi mekanik mücadele de tam olarak sonuç vermiyor. Kimyasal mücadeleyi de acil başlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili Tarım Bakanlığı´nın ruhsatladığı 4 çeşit ilaç var. Onun yanında sinek ilacını da yoğun bir şekilde kullandığımız zaman işe yarıyor. Önümüzdeki sezon bizi bir felaket bekliyor olabilir. 'Samuray arı' diye ithal edilen bir arı türü ile biyolojik mücadele başladı. Ama doğaya yeterince salınamadı. Sadece Artvin tarafında salıverildi. Önümüzdeki yıllarda diğer bölgelere de salınacak. Biyolojik mücadelede başarı oranı yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişiyor. Ama sonuçları önümüzdeki 2-3 yıldan sonra alırız. Kimyasal mücadele yapmak zorundayız" dedi.

        '500 RAKIMA KADAR ZARAR VERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

        Böceğin matematiksel olarak yapılan hesaplarda önü alınamaz derecede çoğaldığını belirten Arslantürk, "Bir çift kahverengi kokarca böceği ile çocukları sezonda 14 bin tane yumurta bırakıyor. Bu, çok korkunç bir zarar boyutunu ortaya koyuyor. Umudumuz, kışın yumuşak geçmesi. Eğer kış yumuşak geçerse, hayvan beslenemediği için kendi kendine yok oluyor. Zarar boyutu büyük olan bir böcek türü bu. Bu yıl Artvin tarafında yüzde 50-60 civarında fındığa zarar verdi. Önümüzdeki yıl eğer bu boyutta devam ederse, yüzde 80'lere kadar fındığa zarar verme ihtimali var. 500 rakıma kadar zarar verdiğini görüyoruz. Onun üzerinde hava koşullarında yaşamaya müsait bir hayvan değil" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Bekle bizi Almanya!
        Bekle bizi Almanya!
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var

        Benzer Haberler

        Trabzon'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Trabzon'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
        Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da bir kişi "sınavsız ehliyet" vaadiyle dolandırıldı
        Trabzon'da bir kişi "sınavsız ehliyet" vaadiyle dolandırıldı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Trabzon'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı
        Trabzon'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı