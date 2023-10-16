Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Zigana Tüneli'nden 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı

        KARADENİZve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, Uluslararası Yol Federasyonu'nca (IRF) 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünya 1'incisi seçilen Zigana Tüneli'nden, açıldığı 3 Mayıs 2023'ten bu yana 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zigana Tüneli'nden 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARADENİZve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, Uluslararası Yol Federasyonu'nca (IRF) 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünya 1'incisi seçilen Zigana Tüneli'nden, açıldığı 3 Mayıs 2023'ten bu yana 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı.

        Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı tamamlanıp, 3 Mayıs 2023'te açılışı gerçekleştirilen Zigana Tüneli, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olma özelliği taşıyor. 14,5 kilometrelik tünel, Uluslararası Yol Federasyonu'nca (IRF) '2023 Global Başarı Ödülleri' kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünya 1´incisi seçildi.

        SEYEHAT SÜRESİ ORTALAMA 20 DAKİKAYA İNDİ

        Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergah üzerindeki 90 viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergah 8 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan projeyle ayrıca mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin virajlar, rampalar ile dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler ortadan kaldırıldı.

        TOPLAM 190 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANDI

        Zigana Tüneli'ne ilişkin yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zigana Tüneli, Avrupa'nın en uzun, dünyanın 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oldu. Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmişti. 6 ay gibi kısa bir sürede ise 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı" dedi. Uraloğlu, tünelin hizmete açılması ile trafiğin kesintisiz, güvenli ve konforlu bir akışla gerçekleştirildiğini belirterek, "Böylece zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "3. Kitap Günleri" 20 Ekim'de başlayacak
        Trabzon'da "3. Kitap Günleri" 20 Ekim'de başlayacak
        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra maça çıkacak
        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra maça çıkacak
        Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor; bir çift 14 bin yumurta bırak...
        Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor; bir çift 14 bin yumurta bırak...
        Trabzon'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Trabzon'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
        Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü