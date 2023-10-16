Zigana Tüneli'nden 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı KARADENİZve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, Uluslararası Yol Federasyonu'nca (IRF) 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünya 1'incisi seçilen Zigana Tüneli'nden, açıldığı 3 Mayıs 2023'ten bu yana 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı.

KARADENİZve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, Uluslararası Yol Federasyonu'nca (IRF) 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünya 1'incisi seçilen Zigana Tüneli'nden, açıldığı 3 Mayıs 2023'ten bu yana 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı tamamlanıp, 3 Mayıs 2023'te açılışı gerçekleştirilen Zigana Tüneli, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olma özelliği taşıyor. 14,5 kilometrelik tünel, Uluslararası Yol Federasyonu'nca (IRF) '2023 Global Başarı Ödülleri' kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünya 1´incisi seçildi.

SEYEHAT SÜRESİ ORTALAMA 20 DAKİKAYA İNDİ

Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergah üzerindeki 90 viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergah 8 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan projeyle ayrıca mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin virajlar, rampalar ile dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler ortadan kaldırıldı.

TOPLAM 190 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANDI

Zigana Tüneli'ne ilişkin yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zigana Tüneli, Avrupa'nın en uzun, dünyanın 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oldu. Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmişti. 6 ay gibi kısa bir sürede ise 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı" dedi. Uraloğlu, tünelin hizmete açılması ile trafiğin kesintisiz, güvenli ve konforlu bir akışla gerçekleştirildiğini belirterek, "Böylece zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.