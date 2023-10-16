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        Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan 40 milyon TL maaş alacak

        Trabzonspor,Nenad Bjelica ile yolları ayırdıktan sonra yeniden anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:20
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        Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan 40 milyon TL maaş alacak
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        Trabzonspor,Nenad Bjelica ile yolları ayırdıktan sonra yeniden anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Trabzonspor'da geçen sezon istifa eden ve Nenad Bjelica sonrası yeniden masaya oturulan Abdullah Avcı şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, 7 ay sonra bordo mavili takıma geri dönen Abdullah Avcı'nın sözleşme şartlarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu. 

        2 YILLIK SÖZLEŞME, 40 MİLYON TL

        Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2 yıllık sözleşme imzalayan takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı'ya bu sezon için 40 milyon TL, 2024-25 sezonunda da, bu sezon alacağı ücrete yüzde 50 oranını geçmeyecek şekilde (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödeme yapılacak.

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