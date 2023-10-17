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        Bakan Uraloğlu: Trabzon raylı sistem projesini devraldık

        ULAŞTIRMA veAltyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla Resmi Gazete´de yayımlanan ve Trabzonlu vatandaşlarımızın yıllardır yapılmasını istediği `Şehiriçi Raylı Sistem Projesi´ni devraldık. Bu projeyi Trabzonlu vatandaşlarımıza en kısa sürede hizmete sunmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:40
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        Bakan Uraloğlu: Trabzon raylı sistem projesini devraldık
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        ULAŞTIRMA veAltyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla Resmi Gazete´de yayımlanan ve Trabzonlu vatandaşlarımızın yıllardır yapılmasını istediği `Şehiriçi Raylı Sistem Projesi´ni devraldık. Bu projeyi Trabzonlu vatandaşlarımıza en kısa sürede hizmete sunmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzası ile Resmi Gazete´de yayımlanan karara göre 5 ildeki toplu taşıma projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı´na devredildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nin bir süredir üzerinde çalıştığı Şehiriçi Raylı Sistemi Projesi´nin bakanlıklarına devredilmesiyle, projeyi en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "T1c Akçaabat-Yomra Tramvay Hattı´nın projelendirme ve yapım işlerini Bakanlık olarak bize devredildi. Güzergah uzunluğu 32 kilometre ve 54 istasyondan oluşmaktadır. Böyle önemli ve güzel projeyi Trabzonlu hemşerilerimize sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Dün Samsun-Sarp demir yolu müjdesini vermiştik. Bugün de Cumhurbaşkanımızın Kararıyla Resmi Gazete´de yayımlanan ve Trabzonlu vatandaşlarımızın yıllardır yapılmasını istediği `Şehiriçi Raylı Sistem Projesi´ni devraldık. Bu projeyi Trabzonlu vatandaşlarımıza en kısa sürede hizmete sunmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" dedi.

        5 İLİ KAPSIYOR

        Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve halkın daha hızlı, konforlu ve etkili bir ulaşım hizmetine erişimini sağlamayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Kararı´na göre, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun illerinde devam eden önemli ulaşım projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı´nca yapılacak. Bursa'da Üniversite-Görükle uzatma hattı, Kocaeli'de Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı-Serdivan raylı sistem hattı ve Samsun raylı sistem hatlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı´nca yapımı gerçekleştirilecek.

        Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri Metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasının ardından projeler hayata geçirilecek. Kararla; söz konusu illerdeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve halkın daha hızlı, konforlu ve etkili ulaşım hizmetine erişim sağlanması hedefleniyor.

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