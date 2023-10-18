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        Trabzonspor, Alanyaspor mesaisini sürdürdü

        Trabzonspor,yeniteknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına verdiği bir günlük aranın ardından devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:15
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        Trabzonspor, Alanyaspor mesaisini sürdürdü
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        Trabzonspor,yeniteknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına verdiği bir günlük aranın ardından devam etti.

        Süper Lig´in 9´uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını verdiği 1 günlük aranın ardından bugün yapılan idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve denge koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

        Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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