Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gedikli: Şampiyonlukta değil, her alandaki kazanımları arttırmalıyız

TrabzonsporBaşkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, "Ekonomik anlamda Trabzonspor tarihinin en zor dönemlerinden birinde görev aldık ama biz gerçekleri de, çözümlerini de biliyoruz. Sadece şampiyonlukta değil, her alandaki kazanımları arttırmalıyız. Kazançlar dengeli ve yararlı kullanılmalı" dedi.

Trabzonspor Yatırım ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, kulüp dergisinin 211´inci sayısına verdiği röportajda, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetimin çalışmalarını değerlendirdi.

"KILI KIRK YARARAK HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kulübün kuruluş zamanlarındaki yokluk dönemlerinde olağanüstü başarılara imza atılarak bugünlere gelindiğini belirten Gedikli, "Futbolun sadece futbol olmadığı gerçeğini bir kenara koymamalıyız. Öylesine bir futbol endüstrisi ve ekonomisi oluşmuş ki, çok uluslu şirketlerden farkı yok denilebilecek kadar büyümüş. Yüksek akçeli rakamlar gerçeği de göz önünde bulundurularak dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşları haline gelen kulüpler çok dikkatli alınan kararlarla yönetilmeli. Çünkü en küçük bir hatanın maddi ve manevi bedeli çok ama çok ağır oluyor. Sorumluluk üstlenen yöneticiler, buralara çok zaman harcamalı, kendi işyeri gibi titiz davranmalı ve mutlaka, aldıkları her kararın, attıkları her imzanın arkasında durmalıdırlar. Bunu sağladığınızda kulübü her açıdan sağlıklı şekilde ayakta tutarsınız. Bugün Ertuğrul Doğan´ın başkanlığındaki Trabzonspor yönetimde yer alan arkadaşlar, bu minvalde hareket ediyor, deyim yerindeyse, kılı kırk yararak hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

"KAZANÇLAR DENGELİ VE YARARLI KULLANILMALI"

Günümüz ekonomik şartlarında Türk futbolunun ilerleme şansının olmadığını ifade eden Gedikli, "Böyle devam ederse, bu anlayış hakimiyetini sürdürürse sıkıntıların artma ihtimali çok yüksek. Taraftarının ekonomik desteğine, seyirci hasılatına, reklam gelirlerine bağlı olarak dengeli bir ekonomi ile sürdürülmesi gereken spor kulüplerinin borçları ve durumları ortadadır. Bu açıdan bakıldığında Trabzonspor, İstanbul´un 3 büyüğü gibi zenginleri çok bir kulüp değil. İmkanlarımız onlara göre daha kısıtlı. Bugünkü şartlarda onlarla özellikle ekonomik anlamda başa baş gidebilmek, mücadele edebilmek mümkün değildir. Ama mücadelenin çaresi de yok değildir. Hedefi daima zirve olan bir Trabzonspor gerçeğini kenara koymadan, denk, hatta kazanç sağlayan bir ekonomik yapı oluşturmak gerekiyor. Sadece şampiyonlukta değil, her alandaki kazanımları arttırmalıyız. Kazançlar dengeli ve yararlı kullanılmalı" diye konuştu.

"ALT YAPI HAK EDENİN YERİ OLACAK"

Altyapının, Türk futbolunun ve Trabzonspor´un geleceği olduğunu söyleyen Gedikli şöyle konuştu: "Türk futbolunda alt yapı gerçeğinin en iyi adreslerinden olan, futbol tarlası Trabzon´u ihmal etmemek gerekir. Geçmişte bunun örneği vardır; Trabzonspor´un şampiyonluklarına bakılsın bu gerçek görülür. Tamam, o günler ile bugünler arasında büyük farklılık var, futbolun oynanış şeklinde de var. Ancak ne olursa olsun futbol onu oynayanların yetenekleri ile fark yaratıyor. Son yıllarda az veya çok ihmal edilmiş alt yapıya gereken önemi vereceğiz. Bu konuda da gereken adımları attık. Dünyada kabul gören Double Pass ile yaptığımız yeni planlama ile bu konuda ne kadar doğru adımlar attığımız, yakın gelecekte çok daha iyi anlaşılacak. Çocuklarımızın hem yetenek hem de kişisel gelişimini sağlamak için imkanları seferber ettik. Alt yapı, yeteneği olanın, hak edenin yeri olacaktır artık. Özellikle başkanımız Ertuğrul Doğan´ın bu konuda çok kararlı ve alt yapıya azami önem verdiğini bir kere daha hatırlatmak isterim"

"TRABZONSPOR UMUT VE ÖRNEK OLDU"

Trabzonspor´un başarısının, Anadolu kulüpleri için umut olduğunu belirten Gedikli, "Bu kulüp Trabzon´a sığmayan, her yerde taraftarı olan çok büyük bir camia. Kimsenin bırakan ihtimal vermeyi, hayal bile edemediği bir zamanda, futboldaki İstanbul saltanatına son vererek Türk sporuna damga vurmuş, bu yüzden herkese örnek olmuş bir kulüptür. Trabzonspor´un başarısı, Anadolu´da diğer kulüplere, hatta insanlara da umut ve örnek olmuştur. Bu yüzden zorluklarla karşılaşıldığında, büyük güçler ve dev bütçelerle de mücadele edilebileceği, umudun bitmemesi gerektiğinin, inanç ve doğru planlama ile her koşulda başarabileceğinin simgesidir Trabzonspor" dedi.

"KULÜP EKONOMİSİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ

Gedikli, kulübün ekonomik zorluklarla uğraştığı bir dönemde Ertuğrul Doğan başkanlığında yeni dönemde görevi devraldıklarını belirterek, "Ekonomik anlamda Trabzonspor tarihinin en zor dönemlerinden birinde görev aldık ama biz gerçekleri de, çözümlerini de biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğimize inandığımız için Ertuğrul Doğan başkanlığında bu sorumluluğu üzerimize aldık. Başkanımız ve yönetimdeki herkes, fedakârca büyük emek ve mesai harcıyor. Bir yandan yarışmacı bir takım oluştururken, diğer yandan ekonomik sorunları da doğru adımlarla çözmenin çabası içindeyiz. Yakın zaman içinde kulüp ekonomisini sürdürülebilir hale getireceğimizden kuşkumuz yok. Bu süreçte taraftarlarımızdan da destek ve bekliyoruz. Maçlarda tribünleri doldurarak, kulüp ürünlerini alarak, maddi ve manevi destek vererek yapacakları her şey bizim için çok önemli. Çünkü onların desteğini yanımızda ve yanı başımızda hissedersek, 2 yılda çözebileceğimiz sorunu 2 ayda bile ortadan kaldırabiliriz. Biz bir aileyiz. ailenin temeli de her şartta bir ve beraber olmaktır" diye konuştu.