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        Trabzonspor'da Trezeguet ve Bardhi idmanda

        Trabzonspor,ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Dünkü idmana katılmayan Trezeguet ve Enis Bardhi takımın bugünkü idmanına katıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:20 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:25
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        Trabzonspor'da Trezeguet ve Bardhi idmanda
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        Trabzonspor,ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Dünkü idmana katılmayan Trezeguet ve Enis Bardhi takımın bugünkü idmanına katıldı. 

        Süper Lig'in 9'uncu haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma, 5'e 2 çalışması, geniş alan oyunları ve çift kale maç yaptı. 

        TREZEGUET VE BARDHI İDMANDA

        Ayak bileğinde burkulma yaşadığı için dün idmana çıkmayan Trezeguet bugünkü idmanda fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Yine gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü idmanda yer almayan Bardhi de bugün takım çalışmasına katıldı. Sakatlığı bulunan Hüseyin, Bakasetas, Fernandez ve Orsic bugünkü idmanda da yer almadı. Bileği burkulduğu için dün düz koşu yapan Onuachu idmanda yer alırken, Pepe de hem takımla çalıştı, hem de bireysel çalışmasına devam etti. 

        Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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