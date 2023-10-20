Filistinli Yahya: 10 gün önce ablam şehit edildi, hala enkaz altında TRABZON'daKaradeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) akademisyen ile öğrencilerin katılımıyla yapılan basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. KTÜ'de eğitimini sürdüren Filistinli Yahya Adwan (24), "10 gün önce ablam ve aileme para göndermiştim. Ablam para çekmeye giderken çarşıya yapılan saldırıda roket yüzünden şehit edildi, bir ağabeyim de yaralandı. Ablam hala enkaz altında" dedi.

TRABZON'daKaradeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) akademisyen ile öğrencilerin katılımıyla yapılan basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. KTÜ'de eğitimini sürdüren Filistinli Yahya Adwan (24), "10 gün önce ablam ve aileme para göndermiştim. Ablam para çekmeye giderken çarşıya yapılan saldırıda roket yüzünden şehit edildi, bir ağabeyim de yaralandı. Ablam hala enkaz altında" dedi.

KTÜ'de bilim insanları ve öğrencilerin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, protesto edildi. Rektörlük binası önünde yapılan protesto açıklaması öncesinde akademisyenler ile idari personel, Türk bayrağı açtı. Orta Doğu ülkelerinden gelerek üniversitede eğitim alan öğrenciler de Filistin ve Türk bayrağı açarak, slogan attı. Üniversite adına açıklamada bulunan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yaptığı saldırıları kınayarak, sivil ölümlerine son verilmesi için dünya ülkelerine destek çağrısı yaptı.

'BİR HASTANE BOMBALANABİLİR Mİ'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne acımasız saldırılar başlattığını ve yüzlerce masum insanın ölümüne neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çuvalcı, "Ne yazık ki gelinen son noktada İsrail yönetimi önce sivil yerleşim yerlerini, ardından hastane ve ibadethaneleri hedef almıştır. Bu saldırılarda da onlarca Filistin vatandaşı can vermiş, çok sayıda çocuk enkaz altından hala çıkarılamamıştır. Savaşın bile hukuku var değil mi? Orantısız güç kullanılan bu kanlı saldırılar, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğinin çok net göstergesidir. Bir hastane, bir ibadethane, bir üniversite bombalanabilir mi? Eli silahsız masumların ve çocukların üzerine bomba yağdırılabilir mi? Bu, insanlık dışı bir vahşet ve soykırımdır" dedi.

'İSRAİL YÖNETİMİ TERÖR DEVLETİDİR'

İsrail yönetiminin, kadın ve çocukları hedef alarak yaptığı saldırıların, muhakeme yeteneğini kaybettiğinin göstergesi olduğunu belirten Prof. Dr. Çuvalcı, "Şiddetini artıran kanlı saldırılar göstermektedir ki; namlunun hedefine çocuk ve kadınları koyarak zalimce saldıran İsrail yönetimi muhakeme yeteneğini kaybetmiş, terör devleti olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığı bugünlerde, kanlı katliamlara karşı bütün dünya kör ve sağır gibi davransa da bizlerin bu yaşanan soykırıma sırtımızı dönmesi mümkün değildir. İşgalci İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik başlattığı soykırımı, şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı katliamı nefretle telin ediyoruz" diye konuştu.

'FİLİSTİN'E YÖNELİK SOYKIRIM TÜM DÜNYANIN SORUNU'

İsrail yönetiminin savaş suçu işlediğini belirterek uluslararası hukuk önünde hesap vermesini isteyen Prof. Dr. Çuvalcı, İsrail'e destek verenlerinin de yaşananlardan sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün gerçekliğine vurgu yapan Prof. Dr. Çuvalcı, "Filistin'e yönelik soykırım sadece oradaki mazlum ve mağdur insanların sorunu değildir; dünyanın, tamamının sorunudur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tüm uluslararası kuruluşları ve insanlığı, bu katliamlara engel olunması için göreve davet ediyoruz. Filistin halkının en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için adalet çağrısı yapıyoruz" dedi. Prof. Dr. Çuvalcı ayrıca vatandaşların Filistin ve Gazze'ye destek olması için Kızılay ve diğer hayır kurumlarına nakdi yardım yapmaya çağırdı.

'ABLAM ROKETLE ŞEHİT EDİLDİ'

Üniversitede Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi alan Filistinli Yahya Adwan da İsrail'in saldırıları yüzünden ailesinde kayıplar yaşadığını anlattı. Adwan, "2009 yılında, İsrail'in saldırısı yüzünden ağabeyimi kaybettim. 2014'te İsrail'in saldırında evimiz yıkıldı. Öyle büyük bomba atıldı ki evimizde 10 metrelik çukur oluştu. 10 gün önce ablam ve aileme para göndermiştim. Ablam para çekmeye giderken çarşıya yapılan saldırıda roket yüzünden şehit edildi, bir ağabeyim de yaralandı. Ablam hala enkaz altında. Enkazların altında 1000'den fazla kişi var. O kadar çok bina yıkıldı ki; enkazlara bakamıyorlar, başka yaralıları arıyorlar. Bunlar, son gelen istatistiklere henüz eklenmediler. Ölü sayısı bilinenden daha fazla" diye konuştu.

'BİZİ TERÖRİST GÖRÜYORLAR AMA BİZ HAK SAHİBİYİZ'

İsrail zulmüne dünyanın göz yumduğunu söyleyen Adwan, "Bunu yeni yaşamıyoruz, bu Gazze'ye 15 yıldır yapılıyor. Savaştan önce babam akciğer kanseri oldu, Gazze'de tıbbi malzeme olmadığı için Batı Şeria'ya yönlendirecektik. İsrail geçirmediği ve Gazze'de ilaç olmadığı için babam öldü. Babam da İsrail yüzünden vefat etti. Dünya bunu Hamas yüzünden yeni yaşandığını sanıyor ama öyle değil. İsrail; Gazze'yi, Filistin'i almak hatta tüm dünyayı almak istiyor. Dünya bizi terörist olarak görüyor ama biz hak ve toprak sahibiyiz. Topraklarımız İsrail tarafından işgal edildi. Bu zulüm ve adaletsizliğin karşılığı ne olacak? Gönderilen yardım malzemeleri İsrail tarafından engelleniyor. İnsanlar, İsrail'in saldırılarından ölmeyecekse yemek ve tıbbi malzeme olmadığı için ölecek. Dünyanın bunu anlamasını istiyorum" dedi.