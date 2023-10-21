Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor
Trabzonspor,ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.
Trabzonspor,ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenmanda oyuncular teknik ısınma, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması yaptı.
Bordo-mavililer, 23 Ekim Pazartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL
2023-10-21 14:18:45