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        Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

        Trabzonspor,ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:20
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        Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor
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        Trabzonspor,ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. 

        Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenmanda oyuncular teknik ısınma, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması yaptı. 

        Bordo-mavililer, 23 Ekim Pazartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

         

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-10-21 14:18:45

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