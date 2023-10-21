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        Trabzonsporlu eski futbolcu Kadir Özcan anıldı

        Trabzonspor´unilkşampiyonluk kadrosunda yer alan eski futbolcu Kadir Özcan, vefatının 10´uncu yıldönümünde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:25
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        Trabzonsporlu eski futbolcu Kadir Özcan anıldı
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        Trabzonspor´unilkşampiyonluk kadrosunda yer alan eski futbolcu Kadir Özcan, vefatının 10´uncu yıldönümünde kabri başında anıldı.

        Trabzonspor´un 1975-76 sezonundaki ilk lig şampiyonluğu yaşadığı dönemde efsaneleşen futbolcusu ve eski teknik direktör Kadir Özcan´ın ölümünün 10´uncu yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Özcan´ın Akçaabat ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene; ailesi, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz, Ceyhun Eskici ve Fatih Solak, eski futbolculardan Ali Kemal Denizci, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Müdürü Hamdi Aslan, Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım, futbolcular ve Özcan´ın sevenleri katıldı.

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