Trabzonspor eski Asbaşkanı Nevzat Ergüney son yolculuğa uğurlandı

Trabzon'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonspor eski Asbaşkanı ve Divan Kurulu Üyesi Nevzat Ergüney (73), son yolculuğa uğurlandı.

Trabzonspor´da bir dönem Asbaşkanlık ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan ve Divan Kurulu üyesi olan Nevzat Ergüney, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü´nde dün hayatını kaybetti. 1997-1999 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ergüney için, İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ergüney´in ailesi, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile Divan üyeleri, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Mustafa Günaydın, siyasiler ve Ergüney´in yakınları katıldı. Namazın ardından Ergüney´in cenazesi Sülüklü mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi.