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        Abdullah Avcı: Daha hızlı mesafe kat edeceğiz

        TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı, "Her seferinde daha hızlı mesafe kat edeceğiz. Enerjimiz iyi, çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:10
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        Abdullah Avcı: Daha hızlı mesafe kat edeceğiz
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        TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı, "Her seferinde daha hızlı mesafe kat edeceğiz. Enerjimiz iyi, çalışıyoruz" dedi.

        Süper Lig´in 10´uncu haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları 1 günlük iznin ardından bugün devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde ilk 30 dakikası basına açık yapılan antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

        "ENERJİMİZ İYİ"

        Yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve idmana geç başladıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Geçen sefer geldiğimizde de toplantı saatine denk geldi. Teorik antrenmanlar biraz yoğun geçiyor ama iyi gidiyor. Çalıştığımız oyunculara bunu hatırlatıyoruz, yeni oyunculara öğretiyoruz. O yüzden biraz yoğun geçiyor. Her seferinde daha hızlı mesafe kat edeceğiz. Enerjimiz iyi, çalışıyoruz. İnşallah daha hızla mesafe alacağız" dedi.

        TRABZONSPOR´DA 3 EKSİK

        Trabzonspor´un bugünkü antrenmanına tedavileri süren Hüseyin Türkmen, Orsic ve Bakasetas katılmadı. Sakatlıktan çıkan Trezeguet takımla kısmi çalışmanın yanı sıra bireysel çalışma yaparken, diz ağrısı yaşayan Fernandez fizyoterapist eşliğinde çalışma yaptı. Antrenmanın basına açık bölümünde bordo mavililer ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edecek.

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