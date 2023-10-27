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        Ölen Norveçli bisikletlinin özel eşyaları ailesine teslim edildi; kaza anı kamerada

        TRABZON'unSürmene ilçesinde tünelde kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Norveçli bisikletli Steffene Emil Snppene´nin (26), kaza sonrası geride bıraktığı özel eşyaları, ilçeye gelen ailesine teslim edildi. Kazalı bisikleti yakından görünce duygulanan anne Monica Snppene, sadece oğlundan arta kalan bisiklet koltuğunu anı olarak aldı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıkarken, anne Monica Snppene, "Hüzünlüyüz; bizimle yakından ilgilendiler, kendilerine minnettarız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:30
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        Ölen Norveçli bisikletlinin özel eşyaları ailesine teslim edildi; kaza anı kamerada
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        TRABZON'unSürmene ilçesinde tünelde kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Norveçli bisikletli Steffene Emil Snppene´nin (26), kaza sonrası geride bıraktığı özel eşyaları, ilçeye gelen ailesine teslim edildi. Kazalı bisikleti yakından görünce duygulanan anne Monica Snppene, sadece oğlundan arta kalan bisiklet koltuğunu anı olarak aldı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıkarken, anne Monica Snppene, "Hüzünlüyüz; bizimle yakından ilgilendiler, kendilerine minnettarız" dedi.

        Kaza, 23 Ekim´de Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tüneli´nde meydana geldi. Trabzon´dan Rize yönüne giden A.Y. (43) yönetimindeki kamyon, tünelde yolun sağında ilerleyen bisikletli Norveç uyruklu Steffene Emil Snppene´ye çarptı. Başında kaskı bulunan Snppene, bariyeri aşıp, yaya yoluna savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Snppene´nin yaşamını kaybettiği belirlendi. Steffene Emil Snppene´nin cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İLÇEYE GELEN AİLEYE EMİL'İN ÖZEL EŞYALARI TESLİM EDİLDİ

        Bisikletli Karadeniz turu kapsamında, Norveç´ten bölgeye gelen Emil Snppene´nin ailesi, oğullarının özel eşyalarını teslim almak için özel uçakla Trabzon´a geldi. Bisiklet tutkunu Snppene´nin annesi Monica, üvey baba ve kardeşten oluşan aile, ilk olarak polis ekipleri eşliğinde kazanın olduğu tüneli gördü. Kaza yerindeki ailenin incelemeleri sıranda tünelden Hollandalı bir bisikletçiye de denk geldi. Oğulları gibi tura çıkan bisikletli ile görüşüp, bir süre sohbet eden aile, tünel önünde birlikte anı fotoğrafı çektirdi. İlçe merkezine gelen aile oğullarının özel eşyalarını adliyeden teslim aldı. Burada adli emanete alınan kazalı bisikleti yakından gören aile fertleri, duygusal anlar yaşadı. Anne Monica Snppene, sadece oğlundan arta kalan kazalı bisiklet koltuğunu anı olarak yanına aldı. Emil Snppene´nin bazı elektronik eşyaları da diğer aile fertlerine teslim edildi. 

        `YAKINDAN İLGİLENENLERE MİNNETTARIZ´

        Adliye çıkışında DHA´ya konuşan anne Monica Snppene, oğullarının 20 Ağustos´ta ülkeden ayrıldığını ve son olarak ölüm haberini aldıklarını söyledi. Anne Snppene, "Hüzünlüyüz, ama aldığımız destek ve karşılanma şeklimiz nedeniyle de teşekkür etmek istiyorum. Her yönüyle bizimle yakından ilgilendiler, kendilerine minnettarız" dedi.

        Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene'yi de gezen aileye, bıçak imalatçısı Atakan Berk tarafından üzerinde çocuklarının resminin bulunduğu Norveç dilinde `Ruhu burada her zaman mutlu olacak´ yazılı bir bıçak da hediye edildi.

        KAZA KAMERADA

        Tüneldeki kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde; tünelde yolun sağından ilerleyen bisikletli Emil Snppene´nin hızla gelen kamyonun çarpmasıyla, savrulduğu yer aldı. Norveçli bisikletçinin cenazesinin de iki ülke arasında tamamlanacak yazışmalar sonrası uçakla Norveç´e gönderileceği belirtildi.

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