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        Trabzon'da Cumhuriyet'in 100´üncü yılı ve Ahmet Suat Özyazıcı anısına futbol turnuvası

        Trabzon'daCumhuriyet'in100´üncü yıl dönümü ve bordo-mavili kulübün hayatını kaybeden eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına, kulübün eski efsane futbolcularının forma giyeceği turnuva düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:35
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        Trabzon'da Cumhuriyet'in 100´üncü yılı ve Ahmet Suat Özyazıcı anısına futbol turnuvası
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        Trabzon'daCumhuriyet'in100´üncü yıl dönümü ve bordo-mavili kulübün hayatını kaybeden eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına, kulübün eski efsane futbolcularının forma giyeceği turnuva düzenlenecek.

        Ortahisar Belediyesi ev sahipliğinde, Cumhuriyet´in 100´ünü yıl dönümü ve 9 ay önce hayatını kaybeden Trabzonspor´un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına futbol turnuvası düzenlenecek. Trabzonspor´un kuruluşundan itibaren her döneminden eski oyuncunun yer alacağı turnuva 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuva öncesinde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor´un eski futbolcuları Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyet´inde (TGC) basın toplantısı düzenledi.

        "ÖZYAZICI, ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZ"

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir yandan Cumhuriyet´in 100´üncü yılını kutlama mutluluğu yaşarken, diğer yandan İsrail´in saldırısıyla Gazze´de yaşanan ölümlerin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Turnuvaya Ahmet Suat Özyazıcı´nın adını verdiklerini belirten Genç, "Kendisi bizler için, şehrimiz için çok önemli bir değer. Turnuvamıza onun adını da vererek hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında şehrimiz için de böyle önemli bir değerimizi anmış da olacağız" dedi.

        DENİZCİ: VASİYETİM OLSUN, BENİ DE ANARSINIZ

        Trabzonspor´a bir dönem adını yazdıran eski futbolculardan Ali Kemal Denizci de, Ahmet Suat Özyazıcı ile olan bir anısını anlatarak, "Konuştuğumuz kişiler hep rahmetli, sıra bize geliyor. Benim de vasiyetim olsun. Sen hep buradasın. Biz de gidersek duyarlılığını gösterip `Ali Kemal Denizci de vardı´ dersin. Beni de anarsınız" diye konuştu.

        SEMERCİOĞLU: BUGÜNKÜ TRABZONSPOR´U YARATTI

        Cumhuriyet´in 100´üncü yılını kutlayan, Trabzonspor´un eski futbolcularından Turgay Semercioğlu ise "Bu turnuvaya Ahmet Suat Hocamızın adının verilmiş olması son derece gurur verici. Bu anlamda ben de çok mutlu ve gururluyum. Ahmet Suat Özyazıcı hoca benim için ayrı değer taşıyor. O yıllarda öze dönüş politikasını uygulayıp Trabzon amatör takımlarından veya takımlardaki Trabzonlu oyuncuları bir araya getirerek o günkü takımı kurdu. Beğendiği oyuncuları getirerek bugünkü Trabzonspor´u yarattı" ifadelerini kullandı.

        TURNUVA PROGRAMI

        Ahmet Suat Özyazıcı anısına ve Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen `100´üncü yıl turnuvası´ programı, 29 Ekim Pazar günü Ahmet Suat Özyazıcı´nın kabrini ziyaretle başlayacak. Turnuvanın ilk gününde 2 maç, ikinci gününde şöhretler ve efsaneler maçı ile final maçı yapılarak kupa töreni düzenlenecek. Toplam 6 takımın katılacağı turnuvada Ibrahima Yattara, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan, Orhan Çıkrıkçı, Emre Toraman, Macit Güven, Saffet Akyüz, Gökhan Ünal, Özer Hurmacı gibi futbolcuların yanı sıra Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri ve Trabzon´un tanınan isimleri mücadele edecek.

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