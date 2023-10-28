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        Misafirliğe geldikleri evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Ecrin, yaşamını yitirdi

        TRABZON'unOf ilçesinde ailesi ile birlikte misafirliğe geldikleri ailenin 6´ncı kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin Liza Aydın (2), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:20
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        Misafirliğe geldikleri evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Ecrin, yaşamını yitirdi
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        TRABZON'unOf ilçesinde ailesi ile birlikte misafirliğe geldikleri ailenin 6´ncı kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin Liza Aydın (2), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Of İlçesi Sulaklı Mahallesi´nde meydana geldi. Adana'dan Trabzon´da bulunan akrabalarına ziyarete gelen ailenin kızları Ecrin Liza Aydın, 6'ncı kattaki evin penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Ecrin, kurtarılamadı.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Ecrin Liza Aydın´ın cenazesi, Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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