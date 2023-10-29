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        Atatürk Köşkü, 100´üncü yılda ziyarete açıldı

        TRABZON'daGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, tamamlanan restorasyon süreci sonrası Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:25
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        Atatürk Köşkü, 100´üncü yılda ziyarete açıldı
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        TRABZON'daGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, tamamlanan restorasyon süreci sonrası Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmaları kapsamında geçen yıl 21 Eylül'de ziyarete kapatıldı. Dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan ve mobilyalarında dökülmeler meydana gelen köşk, restoratör, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik uzman ekip tarafından restore edildi. 1 yılı aşkın süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, onarımı biten mobilyalar da köşke yeniden yerleştirildi.

        Atatürk Köşkü´nde Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde açılış töreni düzenlendi. Köşk bahçesinde düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kent protolü ile çok sayıda kişi katıldı. Tören sonrası köşk, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Ellerinde Türk bayraklarıyla açılışa ilgi gösteren vatandaşlar, köşk içini gezerek, sıkça anı fotoğrafı da çekti.

        'SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

        Açılışta konuşan Başkan Zorluoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hepimize kutlu olsun. Kıymetli hemşehrilerim geçen yıl Eylül-Ekim aylarında Atatürk Köşk´ünü ziyarete kapatmıştık. O zaman kamuoyuna yaptığımız açıklamada inşallah 1 yıl içerisinde Atatürk Köşkü´nün çok büyük bir restorasyon gerçekleştirilerek Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında 29 Ekim´de hizmete açılacağını kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

        '100´ÜNCÜ YIL RESEPSİYONUNU BURADA VERECEĞİZ'

        Vali Aziz Yıldırım da "Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk´ü burada 3 defa Trabzonlu misafir etti. Trabzon´a üç defa teşrif edip, bu mekanda kaldı. Sonrasında burası Trabzon´un göz bebeği, simgelerinden biri oldu. Geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları bu yıl itibarı ile bitti. Burası tekrar ziyarete açıldı. Bu akşam 100´üncü yıl resepsiyonunu da burada vereceğiz. Hep birlikte burada olacağız" diye konuştu.

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