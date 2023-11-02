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        Sera Gölü kıyısındaki sosyal tesis yandı

        TRABZON'unAkçaabat ilçesinde, doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü kıyısındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesis, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:10
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        Sera Gölü kıyısındaki sosyal tesis yandı
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        TRABZON'unAkçaabat ilçesinde, doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü kıyısındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesis, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Akçaabat'ta 1950'de meydana gelen heyelanda Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkamasıyla oluşup, 2010'da 'Tabiat Parkı' ilan edilen Sera Gölü'nün kıyısında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tek katlı ahşap sosyal tesisin bacasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Tesisi kısa sürede alevler kaplarken, çalışanlar ise dışarı çıktı. Yangın nedeniyle göl çevresinde siyah dumanlar yükseldi.

        İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında tesis kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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