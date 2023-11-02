Trabzonspor´da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Trazonspor,Süper Lig´in 11´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Trazonspor,Süper Lig´in 11´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. 5´e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak İstanbul´a hareket edecek.