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        Trabzonspor´da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

        Trazonspor,Süper Lig´in 11´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:55
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        Trabzonspor´da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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        Trazonspor,Süper Lig´in 11´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. 5´e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak İstanbul´a hareket edecek.

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