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        Trabzonspor kafilesine koçla karşılama

        Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda mağlup eden takımlarını havalimanında boynuna Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:40
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        Trabzonspor kafilesine koçla karşılama
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        Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda mağlup eden takımlarını havalimanında boynuna Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı.

        Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2'lik skorla yenen Trabzonspor, müsabakanın ardından kente döndü. 26 yıl sonra gelen tarihi zaferi meydanda kutlayan taraftarlar, takımlarına havalimanında sürpriz bir karşılama yaptı. Yanlarında koç getiren ve Fenerbahçe atkısını koçun boynuna dolayan taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a galibiyet göndermesi yaptı. Trabzon'a saat 02.00 sıralarında ulaşan futbolcular, taraftarların arasından güçlükle geçerek takım otobüsüne bildi. Futbolculardan Mehmet Can Aydın, taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdiken sonra kafile havalimanından ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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