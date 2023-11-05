Trabzonspor, Kadıköy'de tarih yazdı Trabzonspor,ezeli rakibi Fenerbahçe´yi, Kadıköy´de 26 yıl sonra 3-2´lik skorla yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Bordo-mavililerin 5 golünün 2´si geçersiz sayıldığı maç ilklere sahne olurken Karadeniz ekibi, adeta sahada fırtına gibi esti. Abdullah Avcı´yla istikrar kazanmaya başlayan Trabzonspor, 3 maça ulaşan yenilmezlik serisinin fitilini de ateşledi.

Trabzonspor,ezeli rakibi Fenerbahçe´yi, Kadıköy´de 26 yıl sonra 3-2´lik skorla yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Bordo-mavililerin 5 golünün 2´si geçersiz sayıldığı maç ilklere sahne olurken Karadeniz ekibi, adeta sahada fırtına gibi esti. Abdullah Avcı´yla istikrar kazanmaya başlayan Trabzonspor, 3 maça ulaşan yenilmezlik serisinin fitilini de ateşledi.

Süper Lig´in 11´inci haftası Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesine sahne oldu. 26 yıldır ezeli rakibini Kadıköy´de yenemeyen bordo-mavililer; Onuachu, Berat Özdemir ve Pepe´nin golleriyle Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. 26 yıldır deplasmanda sarı-lacivertlilerden 3 puan hasreti yaşayan Karadeniz ekibi, yıllar sonra gelen galibiyetle tarih yazdı. Son oynadığı Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre sahada etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor, galibiyete adını yazdırdı. Bu skorla ligdeki puanını 19´a çıkaran bordo-mavililer, önemli bir zafer elde ederek ligin geri kalanı için motivasyon kazandı. Onuachu ve Enis Destan´ın attığı gollerin faul gerekçesiyle hakem tarafından iptal edilmesi de tarihi farkın önüne geçti.

SOYUNMA ODASINDA KUTLAMA

Trabzonsporlu oyuncular, Fenerbahçe soyunma odasında tarihe geçen zaferini büyük sevinçle kutlayarak galibiyet pozu verdi. Mutluluklarını teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yaşayan oyuncular, coşkulu anlarını da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALADI

Bordo-mavililer, Alanyaspor maçıyla başlayan ikinci Abdullah Avcı döneminde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyet yüzü görmeyerek 3 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Sezon başından bu yana deplasman fobisi yaşayıp, istikrar tutturamayan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa maçından sonra çıktığı 4´üncü deplasman maçından da galip ayrılmış oldu.

TARİHİ GECEDE İLKLER YAŞANDI

Rakibini en son 1997 yılında Yılmaz Vural yönetiminde oynanan müsabakada 3-1´lik skorla deviren Karadeniz temsilcisi, dün akşam sahada ilkleri de yaşattı. 1997 yılı Ağustos ayında oynanan müsabakadan bu yana Fenerbahçe deplasmanında ilk kez üç gol sevinci yaşayan Trabzonspor, bu sezon sarı-lacivertlilere karşı bir maçta 3 gol atan ilk takım oldu. Zorlu rakibini liderlik koltuğundan eden bordo-mavili ekip, Fenerbahçe´nin Süper Lig ve Avrupa´daki resmi maçlarda 19´u bulan galibiyet serisini de bozmuş oldu.

DEV ONUACHU FARKI

Trabzonspor forması altında çıktığı ilk 3 maçta da gol atan Onuachu, son 3 müsabakada sessizliğe bürünmüştü. Takımda gol beklentisi en yüksek oyuncu olan Onuachu, 3 maçlık suskunluğunu derbide bozdu. 10´uncu dakikada Visca´nın sol kanattan gelen ortasında 2 metre 1 santimetrelik boyunun avantajını kullanan Onuachu, kafa vuruşuyla takımının ilk golünü attı. 42´nci dakikada Visca´nın köşe vuruşunu da kafa golüne çeviren Onuachu´nun golü bu kez faul gerekçesiyle iptal edildi. 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor, bordo-mavili forma altındaki 7´nci maçında gol sayısını 4'e yükselterek Bakasetas´ı geride bıraktı ve takımın en skorer oyuncusu oldu.

KAFA GOLCÜSÜ

Boy farkıyla takımına skorlar kazandıran golcü, bu sezon ligde attığı 4 golün 3´ünü kafa vuruşundan kaydetti. Fenerbahçe maçında 12 kez ikili mücadele kazanan Nijeryalı golcü, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla bu alanda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Aynı zamanda Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu gole çeviren Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü de kaydeden oyuncu oldu.

HER KANATTA VISCA FARKI

Trabzonspor´un Boşnak oyuncusu Edin Visca, alışılagelenin dışında dün akşam ilk 11´de Trezeguet´in yerine maça başladı. Sol bölgede de etkili olduğunu gösteren Visca, Onuachu´nun golünün asistini yaparak skor katkısına ortak oldu. Hem üçüncü bölgede hem de savunmada takım arkadaşlarına destek olan Visca´nın performansı taraftarın takdirini kazandı. Boşnak oyuncu, Fenerbahçe karşısında aynı zamanda bulduğu 3 pozisyonla takımında en fazla gol şansını yakalayan oyuncu oldu. Sağ kanadın as oyuncusu Visca, bu sezon ikinci kez sol kanatta görev aldı. Visca dün akşamki performansıyla kanat rotasyonunda Avcı´nın elini güçlendirebileceğini de gösterdi.

BERAT OYUNU VE FÜZESİYLE YILDIZLAŞTI

Takımın ön liberosu Berat Özdemir, orta alanda rakiplerine geçit vermeyerek maçın kaderine önemli etki yaptı. 46´ncı dakikada Abdülkadir´in kafası ile indirdiği topa uzak mesafede gelişine vuran Berat´ın hızlı şutu filelerle buluştu. Sarı-lacivertlileri şoke eden bir gole imza atan Berat, taraftarın gönlünü mest etti. Eski takımına sezon başında kiralık olarak dönen 25 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla bu sezon ilk golünü attı. Fotmob performans değerlendirmesine göre Berat, 8.6 puan ortalamasıyla takımında en fazla etkili olan oyuncular arasında ilk sırada yer aldı. Milli oyuncu istatistiklere göre dün akşam en çok topla buluşan, pas ve pas arası yapan, şut engelleyen, ikili mücaeleye giren ve en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu oldu.

SAĞ KANATTA PEPE ETKİSİ

Takımın flaş transferlerinden Nicolas Pepe, Fenerbahçe maçıyla ilk kez bir müsabakada ilk 11´de sahaya çıktı. İkinci yarıda Berat´ın golünden sonra gelişen atakta, solda Abdülkadir´in kale önüne gönderdiği topa geriden gelerek bekletmeden tamamlayan Pepe´nin vuruşuyla fark 3´e çıktı. Visca´nın sol kanada geçmesiyle sağ kanatta görev alan Pepe´nin ilk 11´de çıktığı ilk maçtaki oyunu beğeni kazandı.

ABDÜLKADİR ASİSTLERİYLE DÖNDÜ

Ligin başından bu yana istikrarsız bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür, dün akşam Fenerbahçe karşısında ilk 11´de başladığı maçta, takımına gol katkısı sağladı. Berat ve Pepe´nin peş peşe gelen gollerinin asistlerini yapan 24 yaşındaki oyuncu, taraftarın gönlüne girdi. Abdullah Avcı´yla eski başarılı günlerine dönebileceğine işaret eden Abdülkadir, 10 maçta 5 asiste ulaşarak takım arkadaşlarını geride bıraktı.

MEHMET CAN´A NAZAR DEĞDİ

Trabzonspor´a yeni sezonda katılan ve başarılı savunmasıyla Larsen´den formayı kapan Mehmet Can Aydın, son haftalardaki en tartışmalı performansını Fenerbahçe karşısında gösterdi. Karadeniz ekibi 3-0 önde giderken rakibe 2 kez penaltı kazandıran genç oyuncu, maçın kaderini değiştirecek pozisyonlara imza attı. Rakiplerine geçit vermeyen oyunuyla savunmanın vazgeçilmezleri arasına giren Mehmet Can´ın dün akşamki oyunu ise eleştiri aldı.

KADIKÖY ZAFERİ MANŞETLERDE

Öte yandan Trabzonspor´un ligde çeyrek asır sonra Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti kentte büyük sevinçle karşılandı. Taraftarın sevincine ortak olan yerel gazeteler ise Trabzonspor´un tarihi zaferini sayfalarına taşıdı. Hakem kararlarına da tepki gösteren spor basını, derbi galibiyetini manşetlerine taşıdı.

Yerel gazetelerin manşetleri şöyle:

Kuzey Ekspres Gazetesi; 'İster milyon Dolar Euro'lar harca, ister yıldızları topla, istersen de TFF, MHK'ya oyna, bu iş yürek işidir Koçum'

Taka Gazetesi; 'Fırtına Fener'i parçaladı', 'Trabzonspor, hakemi de rakibini de Kadıköy'ün çimlerine gömdü' ve '26 yıllık hasret bitti, Fener´in havası söndü'

Son Nokta Gazetesi; 'VAR´ınızı YOK'unuzu hepinizi yendik' ve 'Trabzonspor´a ZORBA'lık sökmez, soyadın gibi küçüksün, düdüğünü as artık'

Karadeniz Gazetesi; 'Tarihi yeniden yazdık', 'Fenerbahçe´yi ağlata ağlata yendik', 'Ne operasyon çocuğu Zorbay Küçük, ne VAR´daki Drakula Mete, Fenerbahçe´yi kurtaramadı'

Günebakış Gazetesi; 'Fener´i de hakemi de dağıttık, Kadıköy´de şov yaptık, eze eze 3 puanı aldık'