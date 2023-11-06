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        Kurtulmuş: Bu sevdalarından vazgeçmezlerse dünya süratle 3'üncü bir dünya savaşına sürüklenmekte (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:55
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        Kurtulmuş: Bu sevdalarından vazgeçmezlerse dünya süratle 3'üncü bir dünya savaşına sürüklenmekte (2)
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        SİVİLTOPLUMBULUŞMASI´NA KATILDI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon´da Karadeniz Teknik Üniversitesi´nin (KTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni´nin ardından, DSİ Konferans Salonu'nda düzenlenen `Sivil Toplum Buluşması´ etkinliğine katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Cumhuriyet´in ikinci asrının başındayız ve Cumhuriyetimizin ikinci asrının iyi bir şekilde şekillenmesi için çalışmalıyız. Bu bütün vatandaşlarımızın önceliği olmalıdır. Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye olma hedefi, Türkiye'nin varlık hedefidir. Her birimiz ne iş yapıyorsak, o işi en iyi şekilde gerçekleştirmek ve milli hedefler çerçevesinde varlığımızı sürdürmek zorundayız. Dünya görüşlerimiz, yorumlarımızda farklılık olabilir ama 85 milyon olarak ortak hedefler doğrultusunda birleşmeli ve birlikte yürümeliyiz. Bir asır geçti, yoksulluklar yoksunluklar oldu. Nice sorunlar oldu ama şimdi cihan kapıları açılıyor. Bu aziz milletin iki gününü bir geçirmemesi gerekir. Herkes ne iş yapıyorsa o işi en iyi şekilde yaparak milli hedefler doğrultusunda çalışmalıyız" dedi.

        'TÜRKİYE, DÜNYADA YÜZ MİLYONLARCA İNSANIN UMUTLARINI BAĞLADIĞI BİR ÜLKEDİR'

        Türkiye´nin büyük ve güçlü bir ülke olmak zorunda olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye, dünyada yüz milyonlarca insanın umutlarını bağladığı bir ülkedir. Asırlardır sömürgecilerin ayakları altında inim inim inlemiş medet umduğu yerdir. Onun için bizim güçlü bir ülke olmamız lazım. Güçlü olmak, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu benimsemekten geçiyor. Güçlü Türkiye, anayasası ve ekonomisi güçlü Türkiye demektir. Gazze'de masum sivillere yapılan saldırılarda, uluslararası organizasyonlarda bazı devletlerin İsrail'den daha fazla katliama destek olduklarını görürken Türkiye'nin tavrı ve duruşu ortadadır. Üzülerek ifade ediyorum ki İsrail´in en büyük gücü, sadece elindeki savaşma kabiliyeti silahları değildir, bir takım batı ülkelerinin verdiği koşulsuz destek değildir, bunun da ötesinde İslam dünyasının param parça olmuş halidir. Mazlumların yanında olacak ve gerekli adımları atacak tek ülke Türkiye'dir. İnisiyatif alacak, ortaya çıkacak söz söyleyecek, bütün İslam dünyasının bir uyanışa doğru hareket etmesini sağlayacak yine Türkiye´dir" diye konuştu.

        Kurtulmuş´un konuşmasının ardından sivil toplum örgütleri temsilcileriyle yapılan soru- cevap kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Programların ardından Numan Kurtulmuş, kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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