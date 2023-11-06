Trabzonspor´da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, deplasmanda aldığı Fenerbahçe galibiyeti sonrası verilen 1 günlük iznin ardından Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de yapılan idmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30´da ilk 30 dakikası basına açık olarak yapılacak idmanla sürdürecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-11-06 22:26:38