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        Trabzonspor´da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, deplasmanda aldığı Fenerbahçe galibiyeti sonrası verilen 1 günlük iznin ardından Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:30
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        Trabzonspor´da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, deplasmanda aldığı Fenerbahçe galibiyeti sonrası verilen 1 günlük iznin ardından Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de yapılan idmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30´da ilk 30 dakikası basına açık olarak yapılacak idmanla sürdürecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-11-06 22:26:38

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