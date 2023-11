Abdullah Avcı: Fenerbahçe dosyasını kapattık, Konyaspor´a odaklandık

TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı, "Fenerbahçe dosyasını kapattık. Fenerbahçe maçının geri bildirimini yaptık. Bütün konsantrasyonumuzu ve son süreçte yakaladığımız enerjiyi Konyaspor maçına yansıtmayı istiyoruz" dedi.

Süper Lig´in 12´nci haftasında sahasında Konyaspor´u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor´da müsabakanın hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da yapılan idmanın yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Teknik direktör Abdullah Avcı da idman öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

AVCI: FENERBAHÇE DOSYASINI KAPATTIK

Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını ve Konyaspor maçına odaklandıklarını söyleyen Avcı, "Her şey çok iyi ve çok güzel. Dün son toplantımızı yaptık. Fenerbahçe dosyasını kapattık. Fenerbahçe maçının geri bildirimini yaptık. Bütün konsantrasyonumuzu ve son süreçte yakaladığımız enerjiyi Konyaspor maçına yansıtmayı istiyoruz. Bunu yansıtabilmek için en büyük desteğimiz Cuma akşamı bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Biz onlar olduğu sürece çok daha iyisini yapıyoruz. Onlar geçen hafta yoktu ama her yerde enerjisini hissedebiliyorduk. Artık fiilen içinde olmalarını, milli takım arasına girerken yakaladığımız bu ivmeyi onların katkısıyla daha iyi yere çekmeyi arzuluyoruz. Yine her beraber, taraftarımızla birlikte iyi bir oyun, iyi bir mücadele, Trabzon´a yakışır, baskılı oynayan, sayısal olarak rakipten daha fazla her yerde bulunan bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını her yerde alarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"KAZIM KOYUNCU´NUN ŞARKISIYLA VEDA ETMİŞTİM"

Avcı, hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu´yu da anarak, "Bugün Kazım Koyuncu´nun doğum günü. Tanışmak kısmet olmadı ama şarkıları Trabzon şehri ve Trabzonspor için çok önemli. Buradan ayrılırken de onun şarkısıyla veda etmiştim. Nur içinde yatsın, onu da bugün hatırlamış olalım, aklıma geldi" diye konuştu.

HÜSEYİN KISMİ ÇALIŞMA YAPTI

Avcı´nın açıklamaları sonrasında bordo mavili oyuncular, çalışmalara başladı. İdmanda; sağ arka adalesinde kas yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen kısmı çalışma yaparken bireysel çalışmalarını ayrıca sürdürdü.

6 OYUNCU KATILMADI

Sağ kasık bölgesinde kas yaralanması yaşayan Tonio Teklic, tedavisi süren Mislav Orsic, sol kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Umut Bozok, sağ alt adalesinde kas spazmı yaşayan Eren Elmalı, sağ arka adalesinde ağrı hisseden Dimitrious Kourbelis ve sağ dizinde ağrı hisseden Taxiarchis Fountas idmana çıkmadı.

Karadeniz ekibi, çalışmalarına yarınki idmanla devam edecek.