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        Trabzonspor Başkanı Doğan: Büyük zaferler; büyük kararlılığın sonucudur

        TrabzonsporKulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız. Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:30
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        Trabzonspor Başkanı Doğan: Büyük zaferler; büyük kararlılığın sonucudur
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        TrabzonsporKulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız. Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur" dedi.

        Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamayla; bordo mavili taraftarları, bu hafta sahalarında Konyaspor ile oynayacakları maça davet etti. Doğan, açıklamasında geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçına yer vererek, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

        DOLU TRİBÜN ÇAĞRISI

        Taraftarlara çağrıda bulunan Doğan, "Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. İnanıyoruz ki; sizlerin coşkusu ve desteğiyle birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız. Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park´a bekliyoruz. Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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