Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Çift başlı yılan, genetik bozukluğun sonucu

        TRABZON'unyüksek kesimlerinde oturan bir çiftçi, evinin önünde gördüğü çift başlı yılanı görüntüledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Ufuk Bülbül, "Latince adı 'Coronella austriaca' olan, 'Taçlı' yılan da denilen zehirsiz bir yılan türü. Özel bakım gerektiren ve doğada yaşaması zor olan bir canlı. Çift başlılık insanlarda da görülebilir. İnsanlarda genetik bozuklukla doğan ve ilgiye muhtaç olan çocuklar da oluyor. Bunlar da bakıma muhtaç hayvanlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çift başlı yılan, genetik bozukluğun sonucu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'unyüksek kesimlerinde oturan bir çiftçi, evinin önünde gördüğü çift başlı yılanı görüntüledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Ufuk Bülbül, "Latince adı 'Coronella austriaca' olan, 'Taçlı' yılan da denilen zehirsiz bir yılan türü. Özel bakım gerektiren ve doğada yaşaması zor olan bir canlı. Çift başlılık insanlarda da görülebilir. İnsanlarda genetik bozuklukla doğan ve ilgiye muhtaç olan çocuklar da oluyor. Bunlar da bakıma muhtaç hayvanlar" dedi.

        Birlik Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, evinin önündeki beton zeminde çift başlı bir yılanın süründüğünü fark etti. Şaşkına dönen çiftçi, doğada oldukça nadir rastlanan 50 santimetre uzunluğundaki 'Colubridae' familyasından çift başlı yılanı, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Zehirsiz olduğu öğrenilen hayvan bir süre sonra çimenlik alana yönelerek, gözden kayboldu.

        Çift başlı yılan türlerine ilişkin çalışmalar yürüten KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, eline ulaşan görüntüleri inceledi. Hayvanlardaki ikinci başın genetik bozukluk, kimyasal veya çevresel etkiler nedeniyle olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Bülbül, "İlginç bir durum çünkü doğada çok yaygın görülmüyor. Normalde tek bir embriyo ikiye bölünerek ikizler meydana gelecekken bu aşamada tam bölünememe sonucu belli bir parçanın birleşik kalması gibi durumlarda oluşabiliyor. Bazen de tam tersine iki ayrı embriyonun ayrı ayrı gelişmesi yerine birleşerek bazı organlarının 2 tane ve yapışık olması şeklinde ortaya çıkabilen bir bozukluk bu. Türkiye'de ve bölgemizde böyle durumlara pek rastlamıyoruz. Bu, ender görülen bir olay" dedi.

        'BESLENME SORUNU YAŞAYABİLİR'

        Çift başlı canlıların beslenme sorunu yaşadığı için özel bakım gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Bülbül, "Latince adı 'Coronella austriaca' olan, 'Taçlı' yılan da denilen zehirsiz bir yılan türü. Genç bir birey olduğu görülüyor. Bu hayvan iki başlı olduğu için beslenme sorunları yaşayabilir. Her iki başı da farklı yöne doğru yönelmek istiyor. Aynı avla karşılaştıklarında bile iki ayrı baş, avı yemeye çalışır. Özel bakım gerektiren ve doğada yaşaması zor olan bir canlı. Çift başlılık insanlarda da görülebilir. İnsanlarda genetik bozuklukla doğan ve ilgiye muhtaç olan çocuklar da oluyor. Bunlar da bakıma muhtaç hayvanlar" diye konuştu.

        'TUTMAYA ÇALIŞILMAMALI'

        Bu tür yılanın yakalanmaya çalışılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Bülbül, "Bize görüntüsü geldi. Yaşama alanı burası. Hayvanlar insandan uzakta kalmaya çalışıyor. Ama kendi avı olan hayvanları yemek için evlerin yanına yaklaşabiliyor. Tek başlı da çift başlı da olsa bu hayvanlar, insandan korkuyor. Ama doğal ortamlarına girdiğimiz için ister istemez insanlar karşılaşıyor. Bunları rahatsız etmemeye, yaklaşmamaya, tutmamaya çalışmalıyız. Savunma davranışı olarak ısırabilir. Zehirsiz de olsa acıtabilir, enfeksiyona neden olabilir. Bunlar yapılmadıkça korkacak bir durum yok. İnsanlarda nasıl akraba evliliklerinde genetik bozukluk oluyorsa; bu hayvanlarda da olabiliyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı

        Benzer Haberler

        Melek ikinci kez böbrek nakli olmayı umutla bekliyor
        Melek ikinci kez böbrek nakli olmayı umutla bekliyor
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan "10 Kasım" mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan "10 Kasım" mesajı
        Trabzonspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Trabzonspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Trabzon'da "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
        Trabzon'da "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
        "2. Trabzon Kent Sempozyumu" devam ediyor
        "2. Trabzon Kent Sempozyumu" devam ediyor
        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla polise çarpan zanlı tutuklandı
        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla polise çarpan zanlı tutuklandı