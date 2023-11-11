Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonsporlu Larsen: Maçın genelinden mutlu değildik

        Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, "Maçın genelinden mutlu değildik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 00:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu Larsen: Maçın genelinden mutlu değildik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, "Maçın genelinden mutlu değildik" dedi.

        Süper Lig´in 12´nci haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor´u Onuachu´nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Trabzonsporlu savunma oyuncusu Jens Stryger Larsen maç sonu değerlendirmede bulundu. Maçın ardından konuşan ve iyi bir oyun sergilemediklerini söyleyen Danimarkalı oyuncu, "Genele bakınca performansımız ve maçın genelinden mutlu değildik ama bazen iyi oynamasanız da galibiyet almanız gerekir. Bu da onlardan biriydi. 3 puandı beklentimizdi" diye konuştu.

        Konyaspor maçında mevkisi dışında oynamasıyla ilgili bir soruya Larsen, "Kariyerim boyunca bu pozisyonda bir çok kez oynadım. Daniamrka Milli Takımı'nda da bu pozisyonda oynadım. Benim için yeni bir şey değil. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Trabzonsporlu Larsen´in açıklaması

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-11-11 00:20:13

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü

        Benzer Haberler

        Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
        Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig