Trabzonsporlu Larsen: Maçın genelinden mutlu değildik

Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, "Maçın genelinden mutlu değildik" dedi.

Süper Lig´in 12´nci haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor´u Onuachu´nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Trabzonsporlu savunma oyuncusu Jens Stryger Larsen maç sonu değerlendirmede bulundu. Maçın ardından konuşan ve iyi bir oyun sergilemediklerini söyleyen Danimarkalı oyuncu, "Genele bakınca performansımız ve maçın genelinden mutlu değildik ama bazen iyi oynamasanız da galibiyet almanız gerekir. Bu da onlardan biriydi. 3 puandı beklentimizdi" diye konuştu.

Konyaspor maçında mevkisi dışında oynamasıyla ilgili bir soruya Larsen, "Kariyerim boyunca bu pozisyonda bir çok kez oynadım. Daniamrka Milli Takımı'nda da bu pozisyonda oynadım. Benim için yeni bir şey değil. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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-Trabzonsporlu Larsen´in açıklaması

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-11-11 00:20:13