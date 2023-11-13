Trabzonspor´a, taraftarından 100'üncü yıl mektubu Trabzonsportaraftarı Mehmet Ceylan´ın 21 yıl önce yazdığı ve Cumhuriyet´in 100´üncü yılında verilmek üzere PTT´ye verdiği mektup Trabzonspor´a ulaştı.

Trabzonsportaraftarı Mehmet Ceylan´ın 21 yıl önce yazdığı ve Cumhuriyet´in 100´üncü yılında verilmek üzere PTT´ye verdiği mektup Trabzonspor´a ulaştı.

Ankara´nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Trabzonspor taraftarı Mehmet Ceylan, PTT´nin 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup' kampanyası kapsamında 17 Eylül 2002 tarihinde mektup kaleme aldı. 'En kötü Trabzon' başlıklı gazete kupürünün yer aldığı Ceylan'ın mektubu, Trabzonspor Kulübü´ne ulaştı. Ceylan, 2002-03 sezonunun ilk 5 haftasındaki maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ile ilgili olarak şu satırlara yer verdi:

"Sayın Trabzonspor Kulübü Başkanı, inşallah kulübü ekonomik ve sportif açıdan daha başarılı kılmışsınızdır. Şampiyon olup Türkiye Kupası´nı alıp ve Avrupa´da başarılı bir hale gelmişsinizdir. Kulübü taraftarlara memnun etmişsinizdir. İnşallah yeniden yapılandırmışsınızdır. Kulübü Avrupa takımı yapmışsınızdır. Karadeniz Kaplanı, Her gün yendin Aslan´ı, Avladın Kara Kartal´ı, Kafesledin Sarı Kanarya´yı, Titretirsin Avrupa´yı. Teşekkürler ve başarılar."

Taraftardan gelen sürpriz mektup karşısında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da, Mehmet Ceylan´ı Trabzon´da oynanacak bir Süper Lig maçına misafir olarak davet etti.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-11-13 13:20:34