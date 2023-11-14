Üsküdar Belediyespor Başkanı Saka, son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan´dahayatını kaybeden Trabzonspor eski yöneticisi ve Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Üsküdar Belediyespor'un kulüp başkanı Muammer Saka (61), memleketi Trabzon´da toprağa verildi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Üsküdar Belediyespor'un başkanı ve Trabzonspor´da eski yönetici Muammer Saka, Azerbaycan´da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Spor ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Muammer Saka´nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon´a getirildi. Saka için İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor´un mevcut ve eski yöneticileri, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonsporlu eski futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı. Saka´nın cenazesi namazının ardından Bostancı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığın defnedildi.