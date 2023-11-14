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        Üsküdar Belediyespor Başkanı Saka, son yolculuğuna uğurlandı

        Azerbaycan´dahayatını kaybeden Trabzonspor eski yöneticisi ve Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Üsküdar Belediyespor'un kulüp başkanı Muammer Saka (61), memleketi Trabzon´da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:00
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        Üsküdar Belediyespor Başkanı Saka, son yolculuğuna uğurlandı
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        Azerbaycan´dahayatını kaybeden Trabzonspor eski yöneticisi ve Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Üsküdar Belediyespor'un kulüp başkanı Muammer Saka (61), memleketi Trabzon´da toprağa verildi.

        Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Üsküdar Belediyespor'un başkanı ve Trabzonspor´da eski yönetici Muammer Saka, Azerbaycan´da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Spor ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Muammer Saka´nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon´a getirildi. Saka için İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor´un mevcut ve eski yöneticileri, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonsporlu eski futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı. Saka´nın cenazesi namazının ardından Bostancı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığın defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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