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        Trabzon'da etkili rüzgarla aydınlatma direği yola devrildi

        TRABZON'daetkili rüzgar nedeniyle orta refüjteki aydınlatma direği Karadeniz Sahil Yolu'na devrildi. Olay sırasında yoldan araç geçmemesi olası kazayı önledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 23:20
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        Trabzon'da etkili rüzgarla aydınlatma direği yola devrildi
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        TRABZON'daetkili rüzgar nedeniyle orta refüjteki aydınlatma direği Karadeniz Sahil Yolu'na devrildi. Olay sırasında yoldan araç geçmemesi olası kazayı önledi.

        Kentte saat 22.00 sırlarında sağanak ve rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Toklu mevkisinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun ortasında bulunan 25 metrelik demir aydınlatma direği, orta refüjte bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Yola yan yatan direğe bağlı lambalar da çevreye savruldu. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yolun boş olması olası kazayı önlerken, Trabzon-Giresun istikametinde sola yanaşan 2 TIR ise, arkadan gelen araçların direğe çarpmaması için önlem aldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Enerji kesintisi sonrası direğin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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