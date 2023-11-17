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        Trabzonspor´da Sivasspor mesaisi sürüyor

        Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:00
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        Trabzonspor´da Sivasspor mesaisi sürüyor
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30´daki antrenmanda bordo-mavililer, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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