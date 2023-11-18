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        Trabzon'da taraftarlardan Filistin'e destek yürüyüşü

        Trabzon'dakitaraftar dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını yürüyüş yaparak protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:30
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        Trabzon'da taraftarlardan Filistin'e destek yürüyüşü
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        Trabzon'dakitaraftar dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını yürüyüş yaparak protesto etti.

        Ortahisar ilçesi 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen vatandaşlar saat 16.00'da yürüyüşe başladı. Filistin´e destek yürüyüşüne, taraftarlar dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Yurdumuzun her tarafında olduğu gibi Trabzon´da da savaşın çok çok ötesinde artık hukuki tanımla bir soykırımla karşı karşıyayız. Batı medeniyetlerinin çöktüğü, bütün insanlığın hukukunu korumakla mükellef olan Birleşmiş Milletler'in yerle yeksan olduğu bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

        "İNSANLIK KATLEDİYOR"

        İnsanlığın katledildiğini söyleyen Genç, "Şu anda yaşama hakkı olan Filistin´deki kardeşlerimiz, yavrularımız, sivillerimiz maalesef katlediliyor ve çocuklar katlediliyor. Esasında insanlık katlediyor. Buna bütün dünyada olduğu üzere ülkemizin lideri dün Almanya´da da takip ettiniz. En yüksek sesle itiraz ediyoruz. Karşı çıkıyoruz. Son bulsun istiyoruz. Gücün hakka galebe çaldığı bir düzeni istemiyoruz. Bir kez daha bu katliamın soykırımın sona ermesini istiyoruz. Filistin özgürleşir ve bağımsız bir Filistin devleti olarak bizim de kutsalımız olan Kudüs´te insanlık huzur içinde yaşamaya devem eder" diye konuştu.

        Taraftarlar dernekleri adına konuşan Adem Söğüt ise, "Bugün burada katil İsrail´e karşı Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan zulme karşı birlik yürüyüşü yapıyoruz. Katil İsrail´in yaptığı zulüm yanına kalmayacak. Trabzonlular olarak buna tepki göstermek için toplandık. Bütün sivil toplum örgütleri, taraftar dernekleri olarak toplandık. İnşallah sesimiz bir tepki olarak yükselir ve dünyaya yayılır" dedi.

        Konuşmaların ardından protestoya katılan vatandaşlar ellerinde 'Gazze'ye selam direnişe devam', 'katil İsrail Filistin'den defol', 'Çoçuklar uyurken susulur, ölürken değil' yazılı dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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