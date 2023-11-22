Trabzon'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

TRABZON'daşarampole devrilen otomobildeki Ali Muratoğlu (43) ile Barış Türkan (45) hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Su (64) ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Akçaabat ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Su idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobildeki Barış Türkan hayatını kaybetti, sürücü Su ile Ali Muratoğlu ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muratoğlu, kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.