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        Trabzon'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        TRABZON'daşarampole devrilen otomobildeki Ali Muratoğlu (43) ile Barış Türkan (45) hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Su (64) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:10
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        Trabzon'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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        TRABZON'daşarampole devrilen otomobildeki Ali Muratoğlu (43) ile Barış Türkan (45) hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Su (64) ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Akçaabat ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Su idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobildeki Barış Türkan hayatını kaybetti, sürücü Su ile Ali Muratoğlu ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muratoğlu, kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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