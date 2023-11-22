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        Trabzonspor, Sivasspor mesaisini sürdürdü

        Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:50
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        Trabzonspor, Sivasspor mesaisini sürdürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´daki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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