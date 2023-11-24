Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümde pas çalışması ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. İdman dar ve geniş alanda oyun ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR
2023-11-24 17:40:45
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