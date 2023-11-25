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        Trabzonspor´da Sivasspor mesaisi

        Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:20
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        Trabzonspor´da Sivasspor mesaisi
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        Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00´deki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, Sivasspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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