Trabzonspor´da Sivasspor mesaisi

Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00´deki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, Sivasspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.