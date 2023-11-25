Trabzonspor´da Sivasspor mesaisi
Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00´deki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, Sivasspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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