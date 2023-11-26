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        Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kadroda yok

        Trabzonspor,Süper Lig´in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ekibinde tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle açıklanan kamp kadrosunda ise yer almadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:20
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        Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kadroda yok
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        Trabzonspor,Süper Lig´in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ekibinde tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle açıklanan kamp kadrosunda ise yer almadı.

        Bordo mavililer, Süper Lig´in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 12.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililerde tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır, milli takım maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

        Trabzonspor, kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

        "Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişça, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Tonio Teklic, Paul Onuachu ve Enis Destan"

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon -

        2023-11-26 16:12:36

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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