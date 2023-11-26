Trabzon'da fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu, olay anı kamerada TRABZON'dakuvvetli fırtına nedeniyle Şalpazarı ilçesinde binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. Olay sırasında yolda yürüyen bir kişinin uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sürmene'de kökünden sökülen tescilli bir ağacın dalları karşısındaki eve yaslandı.

TRABZON'dakuvvetli fırtına nedeniyle Şalpazarı ilçesinde binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. Olay sırasında yolda yürüyen bir kişinin uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sürmene'de kökünden sökülen tescilli bir ağacın dalları karşısındaki eve yaslandı.

Trabzon'da akşam saatlerinde kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şalpazarı ilçesinin Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısı yerinden sökülerek uçtu. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki bir esnaf, tanık olduğu bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yola düşen çatının düştüğü park halindeki bir otomobilde ise hasar oluştu.

TESCİLLİ AĞAÇ KÖKÜNDEN KOPTU

Sürmene ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde de etkili fırtına nedeniyle kökünden sökülen tescilli bir ağaç yan yattı. Dallarının 5 katlı binanın duvarına yaslanması sonucu tamamen devrilmekten kurtulan ağacın kaldırılması için belediye görevlileri çalışma başlattı.

Çatı uçması ihbarı yapılan bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşanan bölgelerde temizlik ve önlem çalışmaları sürüyor.