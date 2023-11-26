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        Trabzon'da orman yangını; 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

        TRABZON´unSürmene ilçesinde ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:00
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        Trabzon'da orman yangını; 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
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        TRABZON´unSürmene ilçesinde ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

        Kentte etkili olan fırtına sonrası akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri, orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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