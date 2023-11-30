Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont ve telefona ulaşıldı

        TRABZON'da,limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 4´üncü günde de sürüyor. Çalışmalara eşlik eden Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) gönüllülerinin, olay yerine 2 kilometre mesafedeki sahilde, kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar para bulması üzerine aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont ve telefona ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da,limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 4´üncü günde de sürüyor. Çalışmalara eşlik eden Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) gönüllülerinin, olay yerine 2 kilometre mesafedeki sahilde, kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar para bulması üzerine aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı.

        Olay, 27 Kasım´da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

        Ekipler, bölgede kayıp liselilere ulaşmak için sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Havadan helikopter destekli aramaların 4'üncü gününe, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip tarafından, akıntı tehlikesine karşı sürdürülen arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler de destek verdi. AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı.

        Öte yandan arama çalışmalarına destek veren SÜR-AK gönüllüleri, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaştı. Bu gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Dubai'ye coğrafi işaret tescilli Tonya tereyağı ihraç edildi
        Dubai'ye coğrafi işaret tescilli Tonya tereyağı ihraç edildi
        Trabzonsporlu Fountas, şampiyonluk istiyor:
        Trabzonsporlu Fountas, şampiyonluk istiyor:
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Azerbaycan Devlet Filarmoni Orkestrası, Trabzon'da "Karabağ Azerbaycan'dır"...
        Azerbaycan Devlet Filarmoni Orkestrası, Trabzon'da "Karabağ Azerbaycan'dır"...
        Trabzon'da "22. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu" başladı
        Trabzon'da "22. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu" başladı
        Personelle tartışıp kargo şubesinde ateş açtı; o anlar kamerada
        Personelle tartışıp kargo şubesinde ateş açtı; o anlar kamerada